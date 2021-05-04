2021/05/04 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهرت إحصائية سنوية صادرة عن مسؤولين ماليين في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن المؤسسة وضعت نحو 44 مليار دينار في خزينة الدولة خلال عام 2020؛ وهي حصيلة إيراداتها في العام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات.وأفادت الإحصائية، بحسب بيان صادر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء الأعلى: رفد خزينة الدولة بـ44 مليار دينار في عام 2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء الأعلى: رفد خزينة الدولة بـ44 مليار دينار في عام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).