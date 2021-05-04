اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر قرارات جديدة

2021/05/04 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

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اللجنة العليا للصحة والسلامة: إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونيا

اللجنة العليا: إلزام الوزارات والدوائر بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا

اللجنة العليا للصحة والسلامة: منع السفر من وإلى الهند وإلزام المسافرين بالحجر الاجباري

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