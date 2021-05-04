2021/05/04 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال عضو لجنة الصحة، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ان لجنته ستقدم ثلاثة اسماء بديلة، عن وزير الصحة المستقيل، حسن التميمي.وبين الموسوي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الشخصيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 مرشحين لمنصب وزير الصحة..



الصحة النيابية تفصّل المركز الخبري الوطني.

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