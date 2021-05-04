2021/05/04 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية يؤكد للوفد الأميركي ضرورة تخفيف التوترات الإقليمية.

– صالح للوفد الأميركي: العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم مسارات نزع فتيل الأزمات.

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