حكومة العراق تصوت على 5 توصيات للجنة التحقيق في حادث مستشفى

2021/05/04 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي على 5 توصيات للجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( 140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في منشور عبر الحساب الرسمي للمكتب على تويتر اليوم …

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