العمال في عيدهم معاناتنا لا تنتهي - عامر عبود الشيخ علي

2021/05/04 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_عبود_الشيخ_علي يحتفل عمال العراق بيومهم العالمي وهم محملون بمعانتهم بسبب توقف مصانعهم ومعاملهم وتوقف ضجيج اصوات ماكناتهم، وفي هذا اليوم الاول من ايار عيد العمال العالمي، بين عدد من العاملين في قطاعات مختلفة معانتهم واسباب عدم احتفالهم بيومهم العالمي.



السلع المستوردة توقف الانتاج المحلي محمد عامل في محل لبيع الهواتف النقالة يقول "الهدف من عيد العمال هو للاحتفال بنضال الطبقة العاملة واستذكار مواقفها وبط ......





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