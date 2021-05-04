2021/05/04 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” نص استقالة وزير الصحة حسن التميمي، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء.السلام عليكم الاخوة الاعزاء منذ ٣٠ عاما وهو تاريخ حياتي المهنية منها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 15 إنجازاً..



نص استقالة وزير الصحة حسن التميمي المركز الخبري الوطني.

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