اقليم كوردستان يسجل 805 اصابات و11 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/05/04 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 805 حالة شفاء من فايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "433"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: " 6645 فحوصات جديدة"

•(2190) اربيل

•(1232) السليمانية

•(2616) دهوك

•(67) حلبجة

•(512) كرميان

•(18) رابرين

2.



الاصابات: (805 اصابة جديدة)

•(141) اربيل

•(196) السليمانية

•(377) دهوك

•(21) حلبجة

•(61) كرميان

•(9) رابرين

يتبع.........

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