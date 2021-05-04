فحوى اجتماع الرئاسة المشتركة مع رئيس اقليم كوردستان

2021/05/04 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، في تلة دباشان بالسليمانية، نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان يرافقه شيخ جعفر شيخ مصطفى ومصطفى سيد قادر نائبي رئيس اقليم كوردستان.

وخلال اللقاء الذي حضره رفعت عبدالله ورزكار علي عضوا الهيئة العاملة وأمين بابا شيخ والدكتور ميران عضوا المكتب السياسي للاتحاد الوطني، تمت مناقشة اخر المستجدات والمتغيرات والاوضاع السياسية الحالية والعلاقات بين الاطراف السياسية والمشاكل بين الاقليم وبغداد والانتخابات المبكرة لمجلس النواب ومسألة اعادة كتابة دستور جديد لاقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على استمرار الحوار الشامل وضرورة وحدة الصف والوئام بين الاطراف والتفاهم والعمل المشتركين في سبيل خلق ثقة قوية لمعالجة المشاكل بالرجوع الى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الاطراف فيما يخص المسائل الوطنية والستراتيجية لحماية المصالح العليا لشعبنا.

وتم التأكيد كذلك، على خلق اجواء هادئة وابعاد المشاكل والصراعات السياسية وايجاد وتحديد اطار مشترك يكون محط قبول الاطراف كافة لحماية المصلحة والمكتسبات والدفاع عن الحقوق.

خلال اللقاء، اعرب الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني عن شكرهما لنيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان لدوره الوطني في توحيد الاطراف وتقارب وجهات النظر المخالفة، كما سلطا الضوء في ذات الوقت، على المشاكل والمعوقات التي اصبحت سببا لتعميق الخلافات.



وجددا رؤية الاتحاد الوطني الكوردستاني في وحدة الصف بين الاطراف والتوصل الى وجهة نظر مشتركة للتغلب على التحديات ودعم اي مشروع او قرار يخدم المصالح العليا لجماهير شعب كوردستان.

وككورد شددوا على ضرورة خلق تفاهم مشترك بشكل أكثر بين الاطراف وتغليب المصلحة العامة والدفاع عن الحقوق القومية بشكل اكبر وتعزيز موقع الكورد في بغداد لاسيما في المناطق المتنازع عليها وعدم اهدار صوت الكورد.

من جانبه أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن امتنانه لموقف ولوجهات النظر الواقعية للرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني لحل المشاكل وتنفيذ العمل المشترك بين الجهات كافة.

PUKmedia ترجمة

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