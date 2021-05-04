مركز الفلك الدولي يحدد موعد العيد في أغلب الدول الإسلامية

2021/05/04 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مركز الفلك الدولي، ان اول يوم العيد وفق حسابات الفلك سيكون الخميس 13 ايار، لان من المستحيل رؤية الهلال في معظم الدول الاسلامية التي تتحرى عنه مساء يوم الثلاثاء 11 ايار، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم 11 ايار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 ايار.

وأشار المركز إلى أن "الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 نيسان، ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 12 ايار، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وقال عودة، انه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 ايار أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 ايار في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

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