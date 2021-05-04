المتحدث باسم الكاظمي يوضح قرارات مجلس الوزراء

2021/05/04 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وقال ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، (4 ايار 2021)، إن "مجلس الوزراء قرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونيا".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء، صوت على قانون يتعلق بتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ويحيله إلى البرلمان".

وتابع، أن "المجلس، وافق على تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وإحالته للبرلمان".

ودعا ناظم، الأجهزة الأمنية إلى "مساندة الفرق الصحية لتطبيق الإجراءات الوقائية".

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