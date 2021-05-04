حقوق الإنسان تدعو الكاظمي لإدارة وزارة الصحة بعد استقالة التميمي

2021/05/04 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإدارة وزارة الصحة.

جاء ذلك عقب استقالة وزير الصحة حسن التميمي، بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، والتي راح ضحيتها العشرات من الضحايا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان صحفي، إنه “بعد توصيات اللجنة التحقيقية بخصوص فاجعة ابن الخطيب ندعو رئيس الوزراء ان يدير وزارة الصحة للفترة الباقية من عمر الحكومة بشخصه لتقييم عمل الوكلاء والمدراء العامين فيها بالاضافة الى تقييم اهم المشاكل الموجودة فيها والية الحلول السريعة الممكنة ومن قبل فريق استشاري متخصص”.

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