2021/05/04 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة لمواجهة جائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنه “تقرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً”.وقررت اللجنة أيضاً “منع السفر من وإلى الهند وإلزام القادمين بحجر إجباري لمدة 14 يوماً”.

وأشارت إلى “إلزام الوزارات والدوائر بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها إيقاف التعليم الحضوري.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها إيقاف التعليم الحضوري.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).