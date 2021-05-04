العمليات المشتركة تكشف عن مصير الفئات المستثناة بعد قرار حظر التجوال الشامل

2021/05/04 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت العمليات المشتركة عن سريان القرار المتعلق بالجهات المستثناة بعد قرار حظر التجوال الشامل الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمدة عشرة أيام.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء، إن "قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر لغاية 22 من الشهر ذاته".وأضاف، أن "قرار الاستثناء يشمل فقط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصراً".وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 أيار ولغاية 22 أيار.

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