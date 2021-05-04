استقالة وزير الصحة العراقي على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/05/04 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة المقدم من وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس …

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