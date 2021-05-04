العراق يفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة 10 أيام

2021/05/04 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة 10 أيام، اعتباراً من 12 مايو/ آيار وحتى 22 مايو/ آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا …

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