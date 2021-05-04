2021/05/04 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر ديواني.. إقالة آمر لواء بالحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/04 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر ديواني.. إقالة آمر لواء بالحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر ديواني.. إقالة آمر لواء بالحشد الشعبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).