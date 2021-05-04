روما الإيطالي يتعاقد مع جوزيه مورينيو

2021/05/04 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربا جديدا للفريق بدءا من الموسم القادم.وجاء إعلان النادي الإيطالي بعد إقالة مورينيو من منصبه كمدير فني لتوتنهام الإنجليزي.وسيمتد […]

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