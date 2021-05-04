الكعبي يدعو الداخلية والدفاع للإسراع بتحويل المنتسبين حملة الشهادات إلى الملاك المدني

2021/05/04 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، وزارتي الداخلية والدفاع إلى الإسراع بتحويل المراتب الراغبين من حملة الشهادات إلى الملاك المدني.وخاطب الكعبي، وزارتي الدفاع والداخلية، بكتابين، اطلع عليهما […]

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