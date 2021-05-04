العمليات المشتركة تحدد الجهات المستثناة من قرار الحظر الشامل

2021/05/04 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت العمليات المشتركة، الثلاثاء، الجهات المستثناة من قرار حظر التجوال الشامل.

وذكر الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح تابعه NRT اليوم، (4 ايار 2021)، إن "قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر لغاية 22 من الشهر ذاته".

وأوضح، أن "قرار الاستثناء يشمل فقط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصرا".

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء،، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 أيار ولغاية 22 أيار.

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