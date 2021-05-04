بالوثائق.. الكعبي يخاطب الداخلية والدفاع لتحويل المراتب من حملة الشهادات الى الملاك المدني

2021/05/04 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثائق حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مخاطبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وزارتي الداخلية والدفاع للإسراع بتحويل المراتب في كلتا الوزارتين الراغبين من حملة الشهادات الى الملاك المدني ، التزامــآ بالنص القانوني للمادة ١٢ ثانيا الفقرة هـ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١.

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