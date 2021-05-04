التراث الإسلامي وتخلف المسلمين - سامح عسكر

2021/05/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر أمس خرج علينا شيخ الأزهر بتصريح مكرر وهو (أن التراث الإسلامي لم يكن عائقا أمام نهضة المسلمين، وأن الحديث النبوي لم يكن حجرة عثرة ضد التقدم) وفي مواضع أخرى قال أن هذا التراث تسبب في أن يحكم المسلمون العالم ويصل ملكهم من الصين شرقا للأندلس غربا، في إشارة إلى وجوب إحياء الغزوات والجهاد الداعشي المسمى بالفتوحات من جديد بدعوى نشر الإسلام وإلى ضرورة تقديس التراث وتنزيهه عن الواقع المتخلف للعرب والمسلمين ......





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