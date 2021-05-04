2021/05/04 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الحكومة تمنع السفر من وإلى الهند وتلزم القادمين بحجر إجباري لمدة 14 يوما

اللجنة العليا: إلزام الوزارات والدوائر بحث منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا

الحكومة توقف الدوام الحضوري في مدارس وجامعات العراق وتحوله الكترونيا

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