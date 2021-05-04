المجمع الفقهي العراقي يحدد قيمة زكاة الفطر

2021/05/04 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، اليوم الثلاثاء، فتوى حدد فيها قيمة زكاة الفطر والفدية للعام الحالي.

وقال المجمع في بيان، صحفي، ان “قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2500 دينار، مع وجوب إخراجها قبل صلاة العيد”.

في ما يلي نص الفتوى:

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