توقيع مذكرة تفاهم بين متحف جينوسايد أرمينيا وجامعة حلبجة

2021/05/04 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مؤسسة متحف جينوسايد ارمينيا وجامعة حلبجة مذكرة تفاهم مشتركة لاول مرة في العراق والشرق الاوسط.

وجرت مراسم التوقيع في اجتماع (اون لاين) بسبب جائحة كورونا اليوم الثلاثاء 4/5/2021 بحضور رئيس جامعة حلبجة الدكتورة مهاباد كامل عبد الله ورئيس مؤسسة جينوسايد ارمينيا الدكتور هاروتيون ماروتيان.

كما شارك في الاجتماع كل من عميدي كلية القانون والادارة وكلية العلوم الانسانية ومدير العلاقات الاكاديمية الدولية في جامعة حلبجة ومعاون رئيس مؤسسة متحف جينوسايد ارمينيا.

وتحدث رئيس جامعة حلبجة خلال الاجتماع عن اهمية مضمون مذكرة التفاهم بين المؤسستين، خاصة مسالة جينوسايد الشعبين الكوردي والارميني.

ودعا المؤسسة الارمينية الى مساعدة جامعة حلبجة في تطوير مركز جينوسايد الجامعة وتقاسم التجربة الارمينية العريقة مع جامعة حلبجة.

من جانبه قال رئيس مؤسسة متحف جينوسايد ارمينيا، ان هذه اول مذكرة تفاهم مع مؤسسة علمية مثل جامعة حلبجة في الشرق الاوسط والعراق، معربا عن استعدادهم تقديم كافة انواع المساعدة الفنية والعلمية لتطوير مركز جينوسايد جامعة حلبجة والقيام باعمال اكاديمية مشتركة موسعة.

PUKmedia

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