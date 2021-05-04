ما افضل العصائر لجسم الصائم؟

2021/05/04 | 19:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير الدراسات العلمية الى ان شرب العصير يزود جسم الصائم بالماء ويرطبه بعد الصيام، كما أنه خفيف على المعدة لأنه سائل وليس فيه ألياف، كذلك يعطي جسم الصائم دفعة من السكر والطاقة والسعرات الحرارية بما يحتويه من سكر يتم امتصاصه بسرعة.

وبحسب تلك الدراسات فان "يمكن للصائم شرب كوب من العصير، شريطة أن يكون بصحة جيدة، أما إذا كان يعاني من السكري فعليه الانتباه إلى أنه قد يرفع سكر الدم بسرعة، والأفضل شرب شراب قليل السكر مثل شراب الطماطم أو مشروب بمحل صناعي".

ومع أن العصير خفيف ويعطي الجسم طاقة؛ إلا أنه عموما يرتبط بمشاكل صحية على المدى البعيد، فعصير الفاكهة أقل إشباعا من الفاكهة الكاملة، مما يزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن؛ لأنك حتى بعد شرب العصير ستبقى جائعا وتأكل.

وفقا للدراسات فقد ارتبط تناول كل كوب واحد (240 مليلترا) يوميا من عصير الفاكهة مع زيادة في الوزن من 0.2 كيلوغرام إلى 0.3 كيلوغرام على مدى 4 سنوات.

أيضا العصير بمحتواه من السكر يزيد من خطر تسوس الأسنان.

المشروبات الغازية والعصائر المصنعة أيضا مضرة بالصحة، وهي لا تزود جسمك سوى بالسعرات الحرارية.

توصيات للصائم في رمضان:

1- اشرب الماء واجعله وسيلتك للترطيب.

2- ابتعد عن المشروبات الغازية.

3- اذا كان ممكنا، عوضا عن شرب كوب من عصير البرتقال، تناول برتقالة كاملة لتحصل على الألياف الغذائية.

4- قلل شرب العصير إلى كوب واحد يوميا أو أقل.

5- استشر طبيبك قبل شرب العصير إذا كنت تعاني من السكري.

بعض أنواع المشروبات الرمضانية التقليدية على الإفطار:

1- شراب الحليب والتمر، وهو منقوع التمر في الماء أو الحليب أو اللبن، من المشروبات الشهية الغنية سهل المضغ قليل السكر.

2- شراب قمر الدين (المشمش) هو عبارة عن ثمار المشمش المجففة، غني بالفيتامينات، ويعتبر مبردا ومنعشا، يفيد في تنظيم عمل الأمعاء، ومصدر للألياف.

3- شراب الخشاف، هو عصير مصنوع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة من "المشمش، البرقوق المجفف، التين المجفف، الزبيب، جوز الهند، والتمر".

4- شراب عرق السوس، ويحضر عبر نقع جذور عرق السوس في الماء، ويعتبر من المشروبات التي تناسب مرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل أعراض حموضة المعدة، وكذلك هو فاتح للشهية؛ لكن يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع.

5- شراب التمر الهندي من المشروبات المشهورة في رمضان، ويحتوي على البوتاسيوم، وسكر العنب.

6- شراب الكركديه من أفضل المشروبات لمتبعي الأنظمة الغذائية أو الريجيم؛ لأنه قليل السعرات الحرارية وغني بفيتامين سي، ويتم تناوله باردا أو ساخنا.

7- شراب الخروب أو (الخرنوب) أحد أهم العصائر في رمضان، لذيذ ومنعش ومدر للبول.

8- شراب الجلاب يخلط شراب التمر ودبس العنب وماء الورد والصنوبر والزبيب مع ثلج.

عصائر متنوعة مفيدة:

عصير البطيخ والموز، البطيخ من الفاكهة الخفيفة المفيدة لترطيب الجسم بعد نهار الصوم.

اللبن المخفوق مع الفراولة، صنع مخفوق الفراولة والحليب مع القليل من المياه سهل ومفيد للهضم.

شراب الليمون والزنجبيل، نضع الليمون والمياه والزنجبيل في قدر، ونغليه لمدة دقيقة واحدة، ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بتصفية الخليط ونضع الماء المثلج عليه.

شراب اللافندر والتوت والليمون، نضع اللافندر والتوت والليمون مع القليل من الماء والثلج في الخلاط، للحصول على عصير لذيذ منعش.

مشروبات على السحور لمقاومة العطش في النهار، ومنها شاي الزنجبيل الدافئ، يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، وكذلك ماء جوز الهند الطازج، والعيران (لبن)، والمشروبات العشبية الدافئة كالبابونج، اليانسون، النعناع، الشاي الأخضر.

كما ويجب على الصائم الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، المشروبات الغازية، العصائر على شكل بودرة، العصائر الجاهزة المحلاة.

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