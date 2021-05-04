المفوضية الأوربية: طعمنا ربع سكان الاتحاد الأوروبي بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

2021/05/04 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ”كوفيد-19″.وقالت فون دير لاين في […]

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