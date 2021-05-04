العراق يمنع سفر مواطنيه إلى الهند ويلزم القادمين منها بالحجر 14 يوما

2021/05/04 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، تضمنت إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونيا.وأضافت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، …

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