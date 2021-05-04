فوكوياما : (( الاشتراكية يجب أن تعود )) - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/05/04 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عند انهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينات من القرن العشرين عمت البهجة صفوف المدافعين عن الرأسمالية حيث تحدثوا عن موت الاشتراكية والشيوعية وقالوا ان الليبرالية انتصرت وان النصر للرأسمالية .



وبهذا الصدد فقد اصدر الأمريكي ذو الأصل الياباني ( فوكوياما ) كتابه الشهير بعنوان ( نهاية التاريخ والانسان الأخير ) في عام 1992 والذي اثار ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض .



واشار في كتابه بعد تفكك الاتحاد الس ......





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