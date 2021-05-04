التحرش هو ملك يمين العصر - سلوى فاروق

2021/05/04 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلوى_فاروق المرض هو نظرة المجتمع للست التي تتلخص في تشيئها ،وهذة النظرة متأثرة بثقافة ملك اليمين ،أما التحرش فهو مجرد عرض من أعراض كثيرة وليس المرض الأصلي بل أزعم أن كل ماتعانية المرأة من عنصرية القانون أو عنصرية المجتمع هو سبب أن ثقافة ملك اليمين لم تنتهي بعد .نحن نقع في فخ الذكوريين عندما نظن أن التحرش سببه جنسي ، لإنهم يريدون السيطرة علي المجتمع من هذه الزاوية وهم لا يرون النساء إلا من هذه الزاوية ، و ......





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