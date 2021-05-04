القضية الفلسطينية والماركسيين اللينينيين في المغرب - عبدالهادي مصطفى

2021/05/04 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالهادي_مصطفى عديدون يرتقون بالنضال ...



فيما ضاق القعر بنثانة الأخرين.



ان اشكالية البعض ليس في عسر فهمٍ او سوءِ تقدير او تضارب في استيعاب مفهوم معالم تجليات القضية الوطنية بمفاهيمها الماركسية ضمن حدود بناء مشروع دولة البروليتاريا حيث التطابق التام فيما بين التناقضات في بعديها الثابت /المتحرك و الخاص / العام.



وبما انهم يدركون جيدا بان اي قضية ومهما ألصقت بها من صفات الوطنية فإنها تضل مجرد اكذوبة وصرح ......





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