فايزر تتوقع إيرادات تصل إلى 72.5 مليار دولار بسبب لقاح كورونا

2021/05/04 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت شركة “فايزر” التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام، عبر طرح ضخم للقاحها ضد كوفيد-19 ، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي حققته قطاعات أخرى من هذه الشركة الطبية.

أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول بلغت 4.88 مليار دولار، أو 86 سنتًا للسهم الواحد.



وبلغ ربح السهم 93 سنتًا، إذا تمت إزالة التكاليف أو المكاسب لمرة واحدة.



هذا أعلى بكثير من توقعات وول ستريت عند 79 سنتًا، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة زاكس لأبحاث الاستثمار.

وبلغت العائدات 14.58 مليار دولار، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين عند 13.49 مليار دولار.

وتتوقع فايزر أن تصل أرباحها حتى نهاية العام إلى 3.65 دولار للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 70.5 مليار دولار و72.5 مليار دولار.

كما صرحت شركة فايزر أنها قد تنتج هذا العام ملياري جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي قامت بتطويره بالشراكة مع شركة بيونتيك الألمانية، بما في ذلك 200 مليون جرعة وعدت بها الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.

وتقوم الشركة، ومقرها نيويورك، بتصنيع مئات الملايين من جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 ، وتمضي قدما في البحث الذي يقيس فعاليته لدى فئات مختلفة من المرضى، مثل المراهقين والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

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