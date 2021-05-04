2021/05/04 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 أطفال ومعلم إثر عملية طعن داخل مدرسة في ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية.

وقالت قناة G1 البرازيلية إن قوات الأمن احتجزت قاصرا للاشتباه في تورطه بارتكاب الجريمة.

وكان المعهد البرازيلي للسلامة أكد في أكتوبر المنصرم زيادة جرائم القتل في البلاد بـ7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على الرغم من القيود التي يفرضها وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 أطفال ومدرس بعملية طعن داخل مدرسة في البرازيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 أطفال ومدرس بعملية طعن داخل مدرسة في البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).