الصحة النيابية تقدم اسماء لمنصب وزير الصحة

2021/05/04 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، تقديم ثلاثة اسماء بديلة عن وزير الصحة حسن التميمي الذي قدم استقالته وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الموسوي في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (4 ايار 2021)، ان "الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة سعيا للنهوض بالواقع الصحي في البلاد".

واضاف البيان، ان "لجنة الصحة النيابية حريصة جدا في اختيارها لشخصيات مهنية لتقديمها الى رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد وافق، اليوم الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، على خلفية حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب".

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