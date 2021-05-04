2021/05/04 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المراحل المستثنية من الدوام الإلكتروني.وجاء في نص قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعليم الحضوري، الذي اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”: “إيقاف التعليم الحضوري في المدارس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يحدد المراحل المستثنية من الدوام الإلكتروني المركز الخبري الوطني.

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