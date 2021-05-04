2021/05/04 | 20:09 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 4 مايو 2021 | 08:05 مساءً

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توجيه حكومي إلى وزارتي التجارة والكهرباء

توجيه حكومي إلى وزارتي التجارة والكهرباء

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