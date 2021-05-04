صراع توم وجيري - منى المري هوبكنز

2021/05/04 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_المري_هوبكنز بعض من الرجال وبعض من النساء تجرح مشاعرهم "المكبوتة والمقيدة" إن فتح الحديث عن حرية المرأة.



فتتخالط الأراء وتتعالى الأصوات ويبدأ الانقسام ما بين حزبين حزب موال وحزب معارض.



لا يحاول أحد منهم التفاهم او المحاولة لأن يفهم الطرف الاخر.



وانا واحدة منهم لا أنكر ذلك، قد تكون أرائي متعصبة لحد ما.



دعونا نناقش ما يحدث في عالمنا الحالي بخصوص المرأة.يوجد الكثير من الحديث في الآونة الاخيرة بأن الحركة ا ......





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