[مراجعة] فيلم “الموريتاني”: عرض مصور للإمبريالية الأمريكية - بات ماكدونالد

2021/05/04 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بات_ماكدونالد يروي فيلم “الموريتاني”، المرشح لجائزة بافتا وغولدن غلوب، القصة الحقيقية لمحمدو ولد صلاحي، الذي سُجن في خليج غوانتانامو لمدة 14 عاما دون تهمة.الفيلم، الذي أخرج استنادا إلى الكتاب الأكثر مبيعا “مذكرات غوانتانامو”، يحكي عرضا مصورا عن وحشية الإمبريالية الأمريكية، والأعمال الانتقامية التي نفذتها في أعقاب هجمات 11 شتنبر.أسرار شريرةيبدأ الفيلم بجو بهيج لحفل زفاف أمازيغي تق ......





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