مجلس الوزراء يستثني هذه المراحل من قرار إيقاف التعليم الحضوري

2021/05/04 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استثنى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ثلاث كليات من قرار إيقاف التعليم الحضوري.

وقال المجلس في بيان صحفي، إن “المراحل المنتهية لكليات الطب البشري والأسنان والتمريض تستثنى من قرار إيقاف التعليم الحضوري”.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً.

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