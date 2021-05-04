التربية تحسم مصير الدوام الحضوري

2021/05/04 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، ايقاف العمل بالدوام الحضوري والاعتماد على التعليم الالكتروني ابتداء من يوم غد الاربعاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (4 ايار 2021)، انه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وزارة التربية تعلن ايقاف العمل بالدوام الحضوري ابتداء من يوم غد الاربعاء الموافق 5 / 5 / 2021".

وأضاف البيان، "والاعتماد كليا في جميع المراحل الدراسية على التعليم الالكتروني".

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