رئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه الوفد الأمريكي على ضرورة تخفيف التوترات الإقليمية

2021/05/04 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله الوفد الحكومي الأميركي على ضرورة تخفيف التوترات الإقليمية ومحورية العراق في مواجهة تحديات الأمن في المنطقة.

وقال صالح خلال اللقاء أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم مسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة، مشيراً إلى أن موقع العراق الجغرافي المتميز والمتمثل في وادي الرافدين منذ القدم، مع تعزيز أمنه وسيادته تُمثل عاملا محوريا ونقطة انطلاق في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز سلام المنطقة.

من جانبه، أكد الوفد الأميركي التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق وضمان سيادته ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده بالإضافة إلى مواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي في مختلف المجالات.

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