نائب عن سائرون يعلق بشأن استقالة وزير الصحة

2021/05/04 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، على استقالة وزير الصحة، حسن التميمي من الوزارة.

وقال الزيادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الوزراء بالغاء سحب يد الوزير ومن ثم يقوم الوزير بنفسه بتقديم الاستقالة، وبعد ذلك تقبل مباشرة من مجلس الوزراء، يوضح ان هناك اتفاقا على اقالة الوزير، ولكن مجلس الوزراء وحتى لايخرج التميمي بطريقة سحب اليد، قرر الغاء السحب شرط ان يقدم الوزير استقالته".

وأضاف، أن "ظاهر الامر يشير الى وجود اتفاق مسبق لاقالة وزير الصحة حسن التميمي وابعاده من منصبه، لكن القرار اعطي له بأن يقدم استقالة ولا يخرج من الصحة بسحب اليد، وهذا يبين وجود النية المبيتة لذلك".

ووافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، على خلفية حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صوت مجلس الوزراء في جلسته على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( 140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

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