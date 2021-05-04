خوفا من التلاعب.. مباريات الدوري الإسباني في توقيت واحد

2021/05/04 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، مساء اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولتين 37، 38 من منافسات المسابقة، التي تشهد تنافس برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة الملاحقان المباشران على الصدارة.

وستنطلق الجولة يوم الأحد الموافق 16 آيار الجاري، وتشهد إقامة كل المباريات في التوقيت نفسه.

ويلتقي أتلتيكو مدريد فيها مع أوساسونا، ويلعب برشلونة مع سيلتا فيجو، بينما يصطدم ريال مدريد بأتلتيك بيلباو.

وتنطلق الجولة الأخير من المسابقة يوم الأحد 23 آيار الجاري، وتشهد إقامة كل المباريات في التوقيت نفسه.

ويلتقي أتلتيكو مع بلد الوليد، ويلعب برشلونة مع إيبار، بينما يصطدم ريال مدريد مع فياريال.

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