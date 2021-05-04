مخاطر الإستراتيجية الأمريكية بآسيا - الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء - الطاهر المعز

2021/05/04 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز خُطورة الإستراتيجية الأمريكية بآسيا الجزء الثاني من ثلاثة أجزاءمكانة الهند في الإستراتيجية الأمريكيةالطاهر المعز الوضع الدّولي- الهند بين أمريكا والصين وروسياكانت معظم أسلحة الجيش الهندي من تصنيع الإتحاد السوفييتي ثم روسيا، وبدأت الحكومات المتعاقبة للهند تُغَيِّرُ اتجاه سياساتها نحو "الغرب"، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر بائعي السلاح للهند، بحسب ما ورد في ......





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