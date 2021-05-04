وفد من تنظيمات بغداد يشارك بعزاء الراحل حميد معله

2021/05/04 | 20:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني وبحضور السيدة رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس عزاء رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة (الشيخ حميد معله الساعدي) الذي اقيم اليوم الثلاثاء في المكتب الخاص للسيد عمار الحكيم.

وغيب الموت صباح امس الاثنين، رئيس الهيئة العامة في تيار الحكمة الوطني سماحة الشيخ حميد معله الساعدي إثر مضاعفات اصابته بفايروس كورونا.

ونعى رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، وفاة رئيس الهيئة العامة في تيار الحكمة الوطني سماحة الشيخ حميد معله إثر مضاعفات فايروس كورونا.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان: بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ونحن نعيش أجواء الذكرى الأليمة لإستشهاد مولى الموحدين الإمام علي (ع) ننعى الى الشعب العراقي لاسيما أبناء تيار الحكمة الوطني رفيق الدرب المخلص الوفي رئيس الهيئة العامة وعضو المكتب السياسي في تيار الحكمة الوطني سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ "حميد معلة الساعدي" الذي وافته المنية جراء مضاعفات فايروس كورونا بعد عمر قضاه في مقارعة الديكتاتورية وخدمة قضية الوطن والشعب في ميادين الجهاد والسياسة والإعلام.

واضاف: الفقيد الراحل امتاز بالخطاب العقلاني الوسطي الهادئ المعتدل في طرح القضايا والنقاش والحوار وعرف عنه تفانيه في حب العراق وشعبه انطلاقا من غرة شبابه مرورا بعضويته في مجلس النواب وصولا الى انهماكه بالعمل الدؤوب في المكتب السياسي لتيار الحكمة.

PUKmedia بغداد

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