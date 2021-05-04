حصيلة وبائية ثقيلة: آلاف الإصابات الجديدة وارتفاع مؤشر الضحايا

2021/05/04 | 20:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 1.08 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 4 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 6100 إصابة، و42 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6800 حالة تماثل للشفاء بمعدل 87.8%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 98 ألف شخص، 579 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 15 ألف و608.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 20 ألف شخص.

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