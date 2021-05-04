2021/05/04 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إصابة 82 شخصاً بكورونا من الوافدين من الهند.وقالت الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “82 شخصاً من الوافدين من الهند مصابون بفيروس كورونا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن إصابة 82 شخصاً بكورونا من الوافدين من الهند المركز الخبري الوطني.

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