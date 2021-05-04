2021/05/04 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق بحريق مستشفى ابن الخطيب، الذي راح ضحيته 82 شخصا، واصابة 110 آخرين.وقال الحداد وهو العضو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة تحقيق مستشفى ابن الخطيب تنهي عملها..



توصيات اللجنة المركز الخبري الوطني.

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