رئيس ائتلاف الوطنية يدعو إلى تأجيل الانتخابات ويحذر من التوترات الطائفية

2021/05/04 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي إلى تأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل، عازيا ذلك إلى ما عكسته معظم الائتلافات الانتخابية من تكرار مشهد التوترات الطائفية وزيادة الانقسام الاجتماعي، على حد وصفه.

وحذر علاوي بحسب بيان صادر عن مكتبه من خطر قادم في ظل تحديات مصيرية تعصف بالعراق والمنطقة، مما يتطلب تأجيل الانتخابات حتى تهيئة الاجواء المناسبة وسن التشريعات الكفيلة بسلامة العملية الانتخابية وتحفيز المشاركة الواسعة.

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