الحلبوسي يؤكد للوفد الأميركي أهمية تعزيز التعاون ودعم أمن العراق واستقراره

2021/05/04 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في المجالات كافة فضلا عن دعم أمن العراق واستقراره.

تصريحات الحلبوسي جاءت خلال بحثه مع الوفد الأميركي أهمية تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية وكذلك الصحية في ظل مكافحة جائحة كورونا، فضلا عن بحث أهمية تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي.

بدوره، عبر الوفد عن استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق، والتزامهم بالشراكة الاستراتيجية، والعمل معا من أجل عراق قوي سيادي.

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